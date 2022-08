Scuola, Ladispoli, un contributo per libri di testo e sussidi digitali

Pubblicato l’avviso pubblico per il contributo alle famiglie per la fornitura dei libri di testo e per i sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2022-23.

Possono accedere al contributo gli studenti residenti nel Comune di Ladispoli che hanno i seguenti requisiti: Indicatore della Situazione Economica Equivalente Isee, del nucleo familiare dello studente che non sia superiore a € 15.493,71; frequenza, nell’anno 2022-23, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.