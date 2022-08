Roma Capitale, approvato il Piano esecutivo di gestione finanziario 2022

Dopo l’approvazione del Bilancio di previsione 22/24, è stato approvato dal Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale, il Piano esecutivo di gestione finanziario 2022.

Si tratta di un passaggio determinante che consente di superare la gestione amministrativa in dodicesimi, come è stato fino all’approvazione del Bilancio, frutto di un proficuo lavoro della 1° Commissione Bilancio, che ha preventivamente approvato la proposta di delibera, e della Delegata al Bilancio, in pieno accordo con le linee guida segnate dal Sindaco metropolitano. Sarà quindi possibile procedere agli investimenti previsti per l’intero anno dando risposte alle priorità dei territori che compongono l’area metropolitana e pieno corso alle attività fondamentali di competenza dell’Ente, dall’ambiente alla viabilità all’edilizia scolastica.