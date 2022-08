Smeraldo camping village, una stagione “piena” di attività

Estate, eventi ed emozioni sulla spiaggia trevignanese

Lo scenario turistico del lago di Bracciano presenta, nella stagione estiva, una nuova e accattivante location nella spiaggia dello Smeraldo Camping Village, il “chiosco”. La struttura lignea, ben inserita nel contesto naturale, è dotata di bar e ristoro al fine di offrire al crescente pubblico di ospiti interni ed esterni al camping un servizio globale.

Una spiaggia attrezzata di lettini e ombrelloni, con l’ombra naturalmente prodotta dalle imponenti piante di platani, pioppi ed eucaliptus, vicino ai quali svettano palme giganti, offrono uno spazio sorprendente e piacevole. Un mini parco giochi per bambini, amache appese agli alberi, natanti di vario genere per gli amanti dell’acqua e uno staff professionale e cordiale completano l’offerta dello “Smeraldo beach”.

L’aperitivo al tramonto sul lago di Bracciano e le serate musicali a tema consentono di vivere per l’intera giornata questo angolo di paradiso, frutto di un costante e continuo lavoro di valorizzazione del camping e della spiaggia.

Corsi di scuola vela, lezioni di yoga e acqua gym, feste di compleanno, anniversari e ogni momento di inclusione dei nostri ospiti, allietati la sera da un’attività di animazione nello spazio a essa dedicato, ampliano i servizi dello Smeraldo camping village, una struttura rinnovata in ogni servizio, in grado di accogliere ospiti di ogni età ed esigenza , disponendo di un campo di calcetto, pallavolo, mini area fitness, piscina e parco giochi bambini oltre a un’area per gli amici dell’uomo, cani di piccola taglia che possono essere liberati e giocare senza alcun problema.

L’estate è quindi ripartita vivacemente, spinta dal comune desiderio di tornare a vivere all’aria aperta, in un territorio che offre un mondo di interessanti occasioni, per trascorrere piacevolmente le vacanze sul lago.

Cultura, arte, spettacoli, musica, cucina, film, escursioni, archeologia, sagre e altro ancora per una vacanza di relax e di indimenticabili e piacevoli momenti immersi nella natura.