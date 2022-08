Elezioni, simboli (da presentare) entro ferragosto

Simboli, liste, candidati. Cambiano le tempistiche per i partiti che si presenteranno alle elezioni del 25 settembre, le prime nella storia della Repubblica che si svolgeranno con una campagna elettorale in piena estate. Campagna che i partiti dovranno portare avanti fatta in fretta e furia. Il contrassegno dovrà essere depositato prima di Ferragosto. Dalle ore 8 del 12 agosto alle 16 del 14 agosto, infatti, al il ministero dell’Interno dovrà avvenire il deposito dei contrassegni dei partiti o movimenti che parteciperanno alle elezioni.