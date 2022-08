Bum-bum  basket day camp,  oltre 300 presenze

Cestisti in vacanza? Si, ma… solo per modo di dire

Terminato con successo il 24.mo “basket camp” firmato Bracciano basket, che ha registrato oltre 300 presenze nelle quattro settimane previste consolidando un successo che premia il lavoro svolto negli anni dalla società per continuità, programmi e professionalità.

Ma neanche c’è il tempo di gioire che già c’è da programmare la stagione sportiva 2022-2023, e anche in questa occasione la società braccianese non si è fatta trovare impreparata. Infatti nel corso del torneo di 3c3, che si è svolto il 9 luglio nel playground di via dei Lecci, è stato presentato lo staff tecnico che fra qualche settimana prenderà effettivamente la conduzione delle squadre che gli sono state affidate.

Una piccola rivoluzione per dare ancor più entusiasmo a tutti i gruppi. Nessun volto nuovo, ma una mescolanza utile e fruttuosa visto lo staff già di alto livello. Partendo dalla punta più alta della piramide si conferma come primo allenatore della serie D uscita in semifinale nell’ultimo campionato Gigi Satolli, coadiuvato dal vice Francesco Arisi. Elia D’Auria prenderà i ragazzi 2004/05 per fare un campionato under 19 di alto livello mentre l’under 17 riservata ai nati 2006/07, sarà guidato da Francesco Arisi coadiuvato da Matteo Di Grisostomo. Continuando a scalare con l’età si arriva agli atleti che formeranno l’under 15 e cioè i 2008, che saranno seguiti da Gigi Satolli che, oltre a guidare in prima persona le proprie squadre, seguirà l’evoluzione della crescita dei giovani e degli stessi allenatori. Il gruppo 2009 parteciperà al campionato under 14 e sarà allenato da Luciano Cioce, pronto ad aprire un nuovo ciclo mentre il gruppo 2010/11, si affacceranno con Francesco Arisi al primo campionato giovanile della loro esperienza cestistica (under 13-Esordienti). Il settore minibasket è sempre affidato dall’esperto istruttore nazionale Luigi Falasconi.

L’estate è già iniziata e, nonostante il camp appena terminato, tanti gruppi sono ancora in campo per conoscere meglio i nuovi allenatori: un’occasione per tutti, per consolidare i punti di forza e lavorare, anche singolarmente in alcuni casi, su quelli che sono i punti deboli. Con questo percorso ambizioso ci si dà appuntamento per la seconda metà di agosto, quando i ragazzi si ritroveranno faccia a faccia con la nuova stagione: preparazione atletica e, di lì a poco, l’inizio ufficiale degli allenamenti stagionali presso la struttura comunale denominata “Palaprovincia”, che si auspica più sicura e affidabile.