Un nuovo percorso sportivo all’aperto e un mese di… “Tesori Naturali”

Una nuova area fitness nel Parco naturale regionale Bracciano-Martignano

Sport per tutti, nuova struttura nel comune di Trevignano Romano. Si tratta di un suggestivo percorso ginnico e stazioni per attività all’aperto finanziato con cinquantamila euro della Regione Lazio e, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, realizzato dal Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano lungo il tratto lungolago parallelo a via della Rena.

Si snoda lungo un percorso lineare di circa trecento metri. Pensato in corrispondenza delle spiagge sul lago, il progetto ha un percorso vita a undici stazioni, compresa quella informativa iniziale, con l’aggiunta di quattro panche monoposto per il riposo dall’attività ginnica. La nuova area, dotata di attrezzature a bassa soglia e particolarmente indicata per adulti non atletici, giovani, anziani e famiglie, è poi arricchita da cartelli informativi a tema naturalistico corredati di “Qcode” per un collegamento diretto al sito internet del Parco: qui è possibile trovare approfondimenti tematici e aggiornamenti su tutte le iniziative promosse e organizzate sul territorio dall’Ente.

Tra queste, gli eventi “Tesori Naturali, Vivi i parchi del Lazio-Giorni Verdi”, un ricco e diversificato cartello di appuntamenti per il rilancio del turismo ecosostenibile sul territorio lacustre. Per venire incontro alle famiglie, per tutta l’estate le tappe saranno fruibili gratuitamente: nel mese di agosto sono previsti sette eventi (trekking, kajak, pedalò, subacquee e iniziative culturali) organizzati dalle associazioni locali. Per partecipare, è indispensabile la prenotazione (info sui canali del Parco).