Incendi, brucia l’Insugherata

AGGIORNAMENTO – La situazione dell’incendio è ancora attiva. ci sono 5 squadre sul posto e finora ha lanciato anche il canadair, un elicottero e quello carabinieri, oltre a quello regionale. L’incendio ha interessato nella zona anche ricoveri di mezzi e anche due appartamenti di via Cassia 929 che hanno avuto danni limitati.

Sono state trattenute alcune persone per mantenere un dispositivo in grado di assicurare la copertura degli interventi in corso che al momento sono 27 nel territorio provinciale.

Allertata anche DR per eventuale pronto impiego di squadre aggiuntive.