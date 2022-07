La residenza per anziani “La Quinta Stagione”, a Manziana

Nella cornice della nuova “Casa Famiglia” di Manziana, si e’ svolta oggi 30 luglio 2022, alla presenza delle Autorita’ del Comune, l’inaugurazione della struttura di accoglienza. Presenti il Sindaco Alessio Telloni e gli Assessori Nuccia Mazzuca, Alessandra Bucci, Enrico Colombero. La struttura puo’ ospitare al momento 06 persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti in un ambiente molto familiare e con un personale qualificato e nel rispetto delle normative vigenti.

Abbiamo chiesto alla Responsabile Minetta Barbarossa perche’ questa scelta e cosa puo’ rappresentare per Manziana.

“Gentile Signor Giovanni, innanzitutto La ringrazio per l’opportunità che mi offre di spiegare le motivazioni che mi hanno spinto in questa ‘impresa’. Per anni ho desiderato mettere a frutto l’esperienza di volontariato nella Croce Rossa Italiana che ho condiviso con mia figlia Paola Cappelloni per realizzare un progetto di assistenza in ambito sociale.

Mia figlia, che svolge una Professione del tutto diversa, essendo un Avvocato, mi ha però supportata e consigliata sul come realizzare questo sogno, avendo condiviso con me l’esperienza in CRI ed essendo dunque sensibile ai bisogni dei più fragili.

La Residenza per Anziani La Quinta Stagione, rispecchia, nel nome, la sua essenza. Desideriamo offrire ai nostri anziani una stagione della vita “in più” nella quale ci si possa concedere il “lusso” di rimanere lontani dagli affanni quotidiani essendo però accolti e assistiti in un ambiente familiare da personale esperto mantenendo intatti i rapporti familiari che noi consideriamo un valore imperdibile.

Mi chiede quale “valore per Manziana”

Desideriamo rappresentare un punto di forza e di inclusione nella rete di supporto sociale del Comune di Manziana (iniziativa sulla quale la nuova giunta desidera operare in via prioritaria anche con l’istituzione del “Registro Comunale per l’accreditamento delle Strutture residenziali e semiresidenziali che erogano servizi socioassistenziali”) e, in generale, del comprensorio del Lago di Bracciano.

Siamo, pertanto, grati al nuovo Sindaco di Manziana, Alessio Telloni, di aver colto il nostro intento e di aver voluto essere presente alla nostra inaugurazione. Grazie anche al parroco, Don Giuseppe per la Sua presenza e la Sua benedizione e agli intervenuti, tutti. A presto

L’agone nuovo si complimenta per quanto fatto e augura che i nostri anziani o quanti hanno necessita’ di assistenza e compagnia, trovino tutti i confort necessari per trascorrere la loro vita in serenita’.

