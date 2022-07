Conducenti autoservizi pubblici non di linea, on line l’avviso con le prove d’esame

Pubblicato sul portale di Città metropolitana di Roma Capitale (https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/mobilita/esame-idoneita-iscrizione-al-ruolo-taxi-ncc/) il bando 2022 per l’indizione delle sessioni d’esame ai fini dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. Le prove si svolgeranno dal 20 settembre 2022 al 6 dicembre 2022. In questa sessione d’esame, in accordo con le associazioni di categoria, confluiscono tutte le domande di ammissione presentate negli ultimi due anni, mentre dal prossimo gennaio le successive sessioni saranno riprogrammate annualmente, in linea con i tempi di ricezione delle domande.

L’indizione di questa sessione d’esame è stata possibile grazie a un profondo lavoro di snellimento e digitalizzazione delle procedure, che porta l’ente metropolitano al passo con le grandi trasformazioni della PA digitale, in cui l’accesso ai servizi pubblici al cittadino diventa più snello e semplificato.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma (www.rm.camcom.it) e l’esame si svolgerà presso la sede di Città metropolitana di Roma Capitale , viale Giorgio Ribotta 41, Roma.