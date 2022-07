Leodori-Corrado: “All’autodromo Vallelunga, puntiamo su sport e grandi eventi per attrarre turisti”

“La nostra regione vanta la presenza di un centro di eccellenza per il segmento automobilistico, a pochi chilometri da Roma, che offre un prodotto turistico integrato e che guarda alla sostenibilità come motore di sviluppo. In questa cornice unica prendono vita eventi di respiro internazionale. Il Vallelunga World Weekend ne è la prova: scenderanno in pista i big dei mondiali turismo FIA ETCR e FIA WTCR. Come Regione Lazio sosteniamo l’iniziativa perché le eccellenze del territorio sono parte integrante della strategia di rilancio turistico e perché investire sui grandi eventi significa non solo attrarre flussi di viaggiatori, ma generare economia a beneficio dell’intero comparto e dell’indotto. Inoltre, far visitare l’Autodromo a oltre 400 bambini, renderli partecipi nella conferenza stampa di presentazione, così come riservare iniziative specifiche ai giovani possessori di Lazio Youth Card, significa piantare nelle nuove generazioni un seme di curiosità, investire nella loro formazione, rafforzare il legame dei più giovani con il territorio. Sport, turismo e grandi eventi rappresentano una sintesi perfetta nel percorso di crescita del Lazio e le attività programmatiche portate avanti con ACI Vallelunga, che mirano anche a intercettare il segmento business automobilistico internazionale per stimolare investimenti, vanno in questa direzione” hanno dichiarato in una nota Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio e Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio.