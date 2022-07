Veicoli fuori uso, riciclo e riuso

Martedì 26 luglio c’è “Proposte per il riciclo e il recupero dei veicoli fuori uso” elaborato dalla nostra Fondazione in collaborazione con AIRA, in programma a Roma, nella Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio 131, dalle ore 10 alle ore 13.

In prossimità della pubblicazione da parte della Commissione europea della proposta di riforma della disciplina sulla gestione dei veicoli fuori uso – attesa entro quest’anno – lo studio si propone di presentare i nodi che finora hanno impedito all’Italia di raggiungere gli obiettivi europei di recupero e di avanzare proposte capaci di superare queste barriere. Lo scopo è quello di porre le basi per raggiungere una posizione condivisa da parte del settore interessato e delle istituzioni nazionali da sostenere in sede di concertazione tra Commissione, Parlamento e Consiglio europei sul testo di riforma.

L’evento si articola con la presentazione dello studio da parte del Presidente Edo Ronchi, la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di categoria e di rappresentanti del Parlamento.