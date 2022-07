“Onesti nello sport”, le scuole vincitrici

La X edizione del concorso “Onesti nello Sport” ha visto protagonisti 67 istituti scolastici e migliaia di studenti da tutta Italia, che hanno raccontato l’importanza dello sport come risorsa per fronteggiare il bullismo e il cyberbullismo attraverso 139 video tra cortometraggi, cartoons e canzoni inedite. Dopo un attento esame, la commissione incaricata* ha decretato all’unanimità le due squadre vincitrici.

È la squadra “Shades of rainbow” del Liceo scientifico musicale Francesco Severi di Castellammare di Stabia ad aggiudicarsi la vittoria nel settore video-musicale con il video e la canzona originale “In punta di piedi”. La passione per la danza spinge il protagonista a non arrendersi e a lottare per affermare la propria personalità, nonostante i gesti di esclusione di cui è vittima. La canzone è stata premiata per l’originalità, il messaggio, la qualità e la correttezza lessicale e linguistica dei contenuti.

Per il settore stories vincono invece i giovani studenti del Liceo scientifico Vito Volterra di Ciampino. Disegni, parole e musica danno vita al sogno paralimpico della corsa nel fumetto “Fast as dreams”. Il racconto esalta la capacità dello sport di mettere in evidenza l’unicità di ogni atleta: il protagonista guadagna consapevolezza e fiducia in se stesso, vincendo la sfida contro il bullismo. Il fumetto viene premiato per la creatività grafica, la qualità, l’originalità e la coerenza con i temi proposti.

Le due squadre vincitrici saranno premiate con un viaggio per assistere a un evento sportivo di rilievo internazionale: la 36esima edizione dei Campionati Europei di nuoto, che si svolgerà a Roma dall’11 al 21 agosto 2022.