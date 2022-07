Sabazia II, la motonave riparte (finalmente)

Ha il sorriso stampato sul volto Renato Cozzella, il presidente del Consorzio di navigazione, e ne ha ben donde. Riparte la Motonave Sabazia II, dopo due anni di fermo dettati da mille e più problemi, incluso l’abbassamento delle acque del lago, cui si sono aggiunti, tanto per non bastare, la pandemia e arcani che comunque intaccano – e non marginalmente – il territorio, vedi la guerra Russia-Ucraina. E per la ripartenza, una sorta di nuovo varo, erano presenti in tanti, a partire dalle istituzioni. C’era il vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna e il consigliere Rocco Ferraro; c’erano i sindaci di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, il vicesindaco di Bracciano, il consigliere regionale Emiliano Minnucci. C’erano amici e conoscenti, e soprattutto gente che ha lavorato dietro le quinte per permettere la ripartenza, avvenuta subito dopo la conferenza stampa di presentazione e il taglio del nastro. Presenti, fra gli altri, anche rappresentanti del Parco regionale, delle forze dell’ordine e della nostra testata. Nessun assente, insomma, per quella che rappresenta una vera e propria rinascita del territorio, soprattutto sotto il punto turistico.

Emozionato come non mai Renato Cozzella ha teso a ringraziare chi ha lavorato per fare in modo che la motonave ripartisse, dai politici locali a quelli del Comune di Roma, passando per l’equipaggio e chi, pur restando dietro le quinte, si è rimboccato le maniche per arrivare a méta. “Partiamo in leggero ritardo rispetto all’inizio della stagione estiva, ma l’importante è essere di nuovo pronti per salpare”. “La motonave Sabazia II – ha dichiarato Emiliano Minnucci – ha riacceso i motori per solcare le acque del lago di Bracciano e accompagnare turisti e curiosi sulle acque del nostro lago alla scoperta dei comuni lacuali. Dopo un lungo stop grazie all’impegno congiunto del sottoscritto presso la Regione, della città metropolitana, del consorzio di navigazione del Lago di Bracciano e delle amministrazioni locali possiamo assistere alla ripartenza di uno strumento utile e bello del turismo locale. È un buon segnale di rinascita che fa ben sperare per il futuro, per un ritorno del Consorzio ai fasti che visse durante le stagioni migliori, prima tra tutte quella vissuta sotto la guida di Rolando Luciani”.



Massimiliano Morelli

L’intervento di Marco Rocchi in rappresentanza del Parco di Bracciano-Martignano