Beach volley, Anguillara, successo nel ricordo di Nadia Mocci

L’ICS Beach Volley Tour Lazio è sbarcato sulle rive del lago di Bracciano, ad Anguillara Sabazia, nello stabilimento Arcobaleno Beach. A conquistare la vittoria nella seconda tappa del torneo sono stati Daniele Sablone ed Emanuele Bondini nel maschile e Anna Piccoli e Serena Cimmino nel tabellone femminile; entrambe le squadre si sono imposte 2-0 in finale sugli avversari (Panici-Marinelli e Giacosa-Boscolo). Tra un nocchino e uno shot-line, i giocatori e le giocatrici del circuito targato FIPAV Lazio, Istituto per il Credito Sportivo e Regione Lazio hanno ricordato Nadia Mocci, giocatrice di pallavolo venuta mancare prematuramente a giugno 2021 dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Durante l’evento – intitolato per l’occasione “Schiacciamo per Nadia” è stata attivata una raccolta fondi a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, grazie al supporto dei partner locali RYOGA, UnipolSai Nepi, TSG – Bracciano e Sport Master Fashionstore&kids.

Le finali – disputate alle 15.30 e alle 16.30 sul campo centrale – hanno visto confrontarsi le 4 migliori coppie del weekend. Sablone e Bondini, dopo una semifinale sofferta contro Matteoni e Lelli (vinta 2-1) hanno superato in due set gli avversari Panici e Marinelli: i parziali sono stati molto equilibrati, ma i campioni di Anguillara hanno accelerato nel momento in cui la posta in gioco si stava alzando, prendendo in entrambi i casi il margine decisivo da una situazione di stallo ed equilibrio (17-17). La finale femminile è stata invece un autentico show di Anna Piccoli, giocatrice di Milano, e di Serena Cimmino, beacher di Torino, che hanno annichilito Giacosa (vincitrice della tappa dell’ICS di Sperlonga nel 2021) e la sua compagna Gloria Boscolo, rispettivamente provenienti da Torino e Chioggia, vincendo 21-12 sia il primo sia il secondo set grazie a una maggiore precisione in attacco e un servizio sempre velenoso. Sul terzo gradino del podio Matteoni-Lelli nel maschile (2-1 in rimonta contro Francesconi e Carpita nella finalina) e Arrigo-Frasca tra le ragazze (bronzo grazie al 2-0 su Mastrodicasa-Pietrelli).

Parallelamente alla due giorni dell’ICS Beach Volley Tour Lazio (con 11 coppie maschili e 16 femminili al via), si sono svolti sabato e domenica un torneo amatoriale misto 3 contro 3 di sabato e un 2×2 misto: le quote di iscrizione sono state devolute ad AIRC. “Nadia sarebbe stata orgogliosa e felice di vedere tanta gente divertirsi sui campi di beach – le parole di Ilaria Angelelelli, promoter della 2a tappa – continueremo a onorarla con tante iniziative. Questa festa è per lei”. “Nadia era una di noi – ha dichiarato la consigliera FIPAV Lazio, Marina Pergolesi – a Civitavecchia la conoscevamo bene, il suo ricordo ci accompagnerà sempre. Eventi come questo dimostrano la capacità dello sport di creare ponti tra le persone e di essere un fondamentale veicolo di socialità”. All’ICS Beach Volley Tour Lazio di Anguillara ha partecipato, come spettatrice, la giocatrice di Conegliano e della Nazionale femminile Sara Fahr, che ha promesso il ritorno sui campi di A1 già a settembre dopo l’infortunio. La presenza delle giocatrici Giulia Gennari, Lara Caravello, Martina Ferrara e Sara Menghi, che hanno scelto il torneo della FIPAV Lazio e dell’Istituto per il Credito Sportivo per tenersi allenate in vista della prossima Serie A, ha reso ancora più prestigiosa e attrattiva la tappa sul lago. Presente all’evento anche il consigliere FIPAV Lazio Fabio Camilli che insieme a Pergolesi, ad Angelelelli, al marito di Nadia, Adriano, e alla figlia Ambra, hanno premiato le squadre sul podio.