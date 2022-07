Start Cup Lazio 2022 nel vivo, Pitch idee di business

Il 6 luglio, a partire dalle 15 a Roma nella sala Tirreno della Regione Lazio (in via R. Raimondi Garibaldi 7), si terrà la “Start Cup Lazio 2022 – Pitch delle Idee, Ricerca e Formazione per startup innovative e sostenibili”.

Start Cup Lazio è promossa da un Network nato nel Lazio che aggrega oltre 50 soggetti tra cui 10 università, 6 enti di ricerca e qualificate imprese, organizzazioni finanziarie e associazioni per promuovere l’imprenditorialità accademica e studentesca. L’iniziativa è coordinata dall’Ateneo di “Tor Vergata” in partnership con la Regione Lazio, tramite Lazio Innova, nell’ambito del Premio Nazionale per l’Innovazione-PNI, la più importante Business Plan Competition in Italia per startup nate dalla ricerca scientifica.

All’evento parteciperanno, tra gli altri: Paolo Orneli, Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-up e Innovazione Regione Lazio; Orazio Schillaci, Rettore Università di Roma “Tor Vergata”; Nicola Tasco, Presidente di Lazio Innova; Paola Paniccia, Coordinatrice Start Cup Lazio, Università di Roma “Tor Vergata” e Luigi Campitelli, Direttore Spazi Attivi e Open Innovation di Lazio Innova.

Rappresentanti delle Università, degli Enti di Ricerca e delle Organizzazioni industriali e finanziarie del Network SCL testimonieranno la rilevanza strategica della diffusione della cultura d’impresa nel sistema regionale della ricerca scientifica.