Convergenza in Parlamento sulla riforma costituzionale per Roma Capitale

La riforma costituzionale per Roma Capitale, all’esame del Parlamento, sta registrando una positiva convergenza politica.

Con maggiori risorse e competenze, con l’attribuzione del potere legislativo, Roma farà un decisivo salto in avanti e avrà finalmente uno slancio reale per affrontare e governare con gli strumenti necessari e adeguati un territorio dalle grandi potenzialità.

Rilanciare Roma significa rimettere in moto l’intero Paese. Alla Capitale saranno attribuiti i poteri legislativi nelle materie attualmente ricomprese negli ambiti di competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni, esclusa la tutela della salute.

Saranno riconosciute anche forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria in capo a Roma capitale.

Proprio sul tema della riforma costituzionale per Roma Capitale, proporrò presto la convocazione di un consiglio straordinario.

Svetlana Celli

Presidente dell’Assemblea Capitolina