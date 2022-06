Ladispoli, la DebbyRoller Team vince ancora

“A nome della città di Ladispoli torno ad esprimere ancora un volta un grande elogio alla Debby Roller Team, che ha conquistato prestigiosi successi nel pattinodromo di Cremona in occasione di una importante manifestazione riservata alle categorie Giovanissimi ed Esordienti”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha commentato l’ennesima performance della società di pattinaggio su rotelle che ha elevato l’immagine sportiva di Ladispoli a livello nazionale.

“La Debby Roller Team – prosegue il sindaco Grando – torna dalla Lombardia con due medaglie d’oro ed una di bronzo conquistate contro una agguerrita concorrenza nei Giochi nazionali della Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Un particolare elogio alle atlete Novella Cozzolino, prima e terza classificata nella categoria Esordienti dove la giovanissima Alice Beck ha conquistato una medaglia d’oro.

Rivolgo inoltre i complimenti a tutti gli atleti del club di Ladispoli che hanno ottenuto piazzamenti importanti, confermando la Debby Roller Team come una delle eccellenze sportive della città.

Un grande in bocca al lupo alla società che, dal primo al 3 luglio, sarà impegnata agli Internazionali d’Italia Open che si svolgeranno a L’Aquila”.