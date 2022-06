Domenica 26 giugno al Bioparco attività a tema giraffa

In occasione della giornata internazionale della giraffa (che cade ogni anno il 21 giugno) domenica 26 giugno, dalle 11.00 alle 17.00 alla casa delle giraffe le famiglie potranno partecipare ad attività incentrate sul mammifero più alto del pianeta.

Con il coinvolgente gioco ‘la giraffa in numeri’ sarà possibile conoscere i numeri della giraffa come l’altezza, quante vertebre possiede, quanto è lunga la sua lingua e quanto pesa il cuore.

Nella postazione ‘punti di vista’, si apprenderà cosa hanno in comune una blatta e una giraffa, tra vertebre giganti e spine di acacia. Gli operatori didattici inoltre racconteranno curiosità sul gruppo presente al Bioparco: le due femmine Dalia e Acacia e il maschio Magoma. Le attività sono comprese nel costo del biglietto. La giraffa è una specie minacciata di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell’habitat e del bracconaggio. Il Bioparco di Roma partecipa alla conservazione della specie aderendo programma europeo di riproduzione in cattività denominato EEP(European Ex situ Project).

https://www.bioparco.it/adozioni/adotta-una-giraffa/