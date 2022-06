Bentornato sport, in programma il 28 giugno l’evento di riapertura

Si svolgerà martedì 28 giugno, dalle ore 18.30 al Palatorrino, “Bentornato Sport – Pronti, ri-partenza, via!”, l’evento organizzato dalla Regione Lazio per promuovere la giusta ripartenza dello sport all’interno della società civile, soprattutto dopo il lungo stop causato dalla pandemia da Covid-19.

Quello dello sport, infatti, è stato uno tra i settori più colpiti negli ultimi due anni, sia dal punto di vista economico che sociale, senza dimenticare, naturalmente, le ricadute sullo stato di salute psico-fisico dei cittadini dovuta alla lunga pausa dall’attività sportiva.

“Bentornato Sport” costituisce, quindi, sia un’importante occasione per tornare a parlare di Sport in ottica di ripresa sia un’opportunità di confronto tra Istituzioni e addetti ai lavori del settore. L’evento rappresenta, inoltre, un momento per condividere tutti i programmi, in tema Sport, che la Regione Lazio ha portato avanti in quest’ultimo anno di consiliatura dell’attuale Giunta.

Durante il corso della manifestazione verranno presentati, inoltre, i nuovi canali social di Regione Lazio dedicati ad eventi ed iniziative di sport su tutto il territorio laziale. In questo modo è possibile rimanere aggiornati su notizie, eventi, bandi, iniziative e curiosità sul mondo dello sport a 360 gradi.

“Siamo molto orgogliosi di promuovere questo evento che arriva dopo una pausa durata troppo a lungo. È ora di rimettere il settore dello sport in condizioni di ripartire, per far sì che ritorni a svolgere quel ruolo fondamentale, sociale ed inclusivo, tra i cittadini”, ha dichiarato il delegato allo Sport del presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani.