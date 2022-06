Caro…swing 2022 a Trevignano Romano il 29 giugno

Torna l’appuntamento dedicato a Renato Carosone a Trevignano Romano, ove riposano le sue spoglie. “Caro… swing”, giunto alla sua sesta edizione, ricorda e sottolinea l’importanza della memoria delle proprie origini e la ricchezza culturale in essa contenuta, così come recita la canzone “Tu vuò fà l’americano, ma sì nato in Italy”.

Una musica attualissima che piace ai giovani, che la ballano felici, e ai meno giovani, che ricordano i bei tempi della ripresa italiana, il dopoguerra e la conseguente voglia di ricominciare.

Il 29 giugno sarà una giornata a base di ritmo sincopato condotto dalla madrina dello swing Lalla hop direttrice artistica di questa edizione e che seguirà anche la selezione musicale pomeridiana.

“Caro… swing”, da un idea di Vittoria De Mattteis e con il patrocinio del Comune di Trevignano Romano, si avvale della collaborazione dell’associazione culturale In Itinere. Sarà presente il figlio di Carosone.

Dalle 18 si allestirà un coiffeur vintage corner, e allievi della Scuola Romana del Fumetto eseguiranno ritratti al pubblico che ne farà richiesta. Gradito out-fit anni ’50.

Accessori, memorabilia e abiti d’epoca faranno bella mostra di sé nella piazza principale del paese adagiato sul lago di Bracciano.

Le melodìe di Carosone saranno affidate al gruppo “I Carosoni”, un gradito ritorno sul palco di “Caro… swing”. Cureranno le lezioni di ballo gratuite per principianti i Maestri Eddy & Betty della scuola “Swing’Oroma”.

Interverrà Stefania Di Michele, che leggerà un brano sulla vita del musicista. Anche quest’anno verrà assegnato il Premio “Caro… swing”, e sfileranno gli abiti di Gianfranco Venturi nella serata.