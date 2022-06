Buon vento per la motonave Sabazia

Grazie al Contributo concesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale al Consorzio lago di Bracciano, la Motonave Sabazia II, a breve, potrà riprendere il suo servizio di Navigazione.

Lo stanziamento di 190.000,00 € dai fondi CIPESS, recentemente approvato in Commissione Ambiente della Città Metropolitana, ha infatti permesso al Consorzio Lago di Bracciano di realizzare una serie di interventi strutturali, programmati da tempo alcuni dei quali, inoltre, indispensabili per adeguare la Sabazia II alle normative antiinquinamento per la salvaguardia dell’ambiente naturale di un lago situato all’interno di un’area protetta come quella del Parco di Bracciano e Martignano, salvandola così da un destino di immobilità cui sembrava ormai essere confinata.

Gli interventi, in corso d’opera, hanno avuto inizio il 23 maggio u.s. con una colossale operazione di alaggio della Nave presso la sede operativa del Consorzio lago di Bracciano e secondo il cronoprogramma previsto nel progetto, termineranno entro la fine di giugno con il “restayiling” completo della nave e successivamente con le operazioni di collaudo da parte dell’Ente tecnico preposto, terminate le quali , in modo altrettanto spettacolare, avverrà il varo.

Un grazie infinito pertanto alla Città Metropolitana per aver prontamente risposto alla richiesta di aiuto del Consorzio perché questo contributo, permetterà in tempi brevi la ripresa del servizio di navigazione, unico nel suo genere e per questo così tanto importante per il lago di Bracciano, dal quale purtroppo, da troppo tempo è rimasto assente.

Il Presidente del CdA

Avv. Renato Cozzella