Vigna Clara, Minnucci plaude la riapertura della stazione

“Voglio esprimere la mia più viva soddisfazione per la riapertura, dopo oltre trent’anni, della Stazione di Vigna Clara, che, realizzata per la kermesse sportiva del mondiali di calcio di Italia novanta, ha avuto un utilizzo di soli otto giorni prima di iniziare un lunghissimo periodo di chiusura. E’ quindi una gioia oggi poter finalmente vederla di nuovo operativa. La riattivazione della tratta rappresenta un primo passo importante verso la chiusura dell`anello ferroviario e un traguardo fondamentale per la mobilità sostenibile di Roma Nord. Si tratta di un lavoro congiunto tra amministrazioni, per questo i miei complimenti vanno agli assessori alla mobilità e al trasporto di Roma Capitale e Regione Lazio, ad Eugenio Patanè e Mauro Alessandri, che con un grande lavoro e tanti sforzi hanno permesso di arrivare fin qui ed al Presidente del XV Municipio Daniele Torquati che si è sempre battuto per questo risultato. E’ una promessa mantenuta e la dimostrazione che la buon amministrazione porta risultati importanti per migliorare la vita dei cittadini”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci