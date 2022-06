Screening oncologico, la Asl Roma 4 raddoppia gli sforzi

Continua la campagna di screening oncologico della Asl Roma 4 con una importante novità: la prenotazione potrà avvenire comodamente dal proprio smarphone.

Cliccando il sito https://www.salutelazio.it/ screening-prenota-smart sarà infatti possibile accedere alle agende.

“Come già annunciato dal 3 giugno è possibile prenotare sul portare Lazio Salute utilizzando codice fiscale e tessera sanitaria. Ricordiamo a tutti l’importanza di aderire agli screening per prevenire malattie tumorali. Dobbiamo battere il tumore sul tempo. E’ necessario agire prima che la malattia possa manifestarsi e dare primi segni. Attualmente gli esami a disposizione sono quelli per la prevenzione del tumore della Mammella, del Colon retto e della cervice uterina. Saranno disponibili per tutta l’estate” ha dichiarato Elizabeth Galliano, coordinatrice della campagna di screening della Asl Roma 4.

Oltre ai normali screening la Asl Roma4 ha ideato in collaborazione con Fora, Publipeas e Regione Lazio delle campagne di screening mobili attraverso dei truck che girano per le città.

I prossimi appuntamenti saranno quelli di Rignano Flaminio dal 16 giugno al 1 luglio presso piazza Caduti di tutte le guerre e Anguillara Sabazia dal 14 al 17 giugno. In entrambi i casi verrà effettuato lo screening mammografico. Per aderire a questi screening è necessario avere documento di identità e tessera sanitaria. Gli orari di apertura saranno 8.30/13 e 14/16.40.

Potranno aderire tutti gli abitanti residenti nella Asl Roma4.