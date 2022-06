Parrucci: “Con la rete degli studenti medi primo proficuo incontro”

“È stato un primo, proficuo incontro con la rappresentanza degli studenti, un momento molto costruttivo in cui abbiamo affrontato le questioni relative alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, della carenza di spazi negli istituti. Abbiamo spiegato come la Città metropolitana abbia lavorato in questi primi mesi di consiliatura, e quello che intende mettere in programmazione per i prossimi mesi, a cominciare dall’efficientamento energetico e dalla costruzione di nuovi edifici scolastici in quadranti che hanno visto incrementi demografici. Piena sintonia nel considerare gli istituti come luoghi di aggregazione anche al di fuori dalle attività didattiche, luoghi da vivere anche oltre l’orario scolastico. Dopo l’incontro così apprezzato da entrambe le parti, a breve programmeremo un nuovo confronto per aggiornare sui lavori in corso e sui progetti da costruire in modo condiviso. Il lavoro di Città metropolitana per curare non solo gli spazi ma anche la vita dei nostri studenti è una priorità condivisa con chi li rappresenta, convinti che solo il dialogo con tutte le parti sociali possa portare buoni frutti”. Daniele Parrucci, Consigliere delegato edilizia scolastica CMRC