Smeraldo Camping Village e il mondo dei “Diversamente Abili”

Riceviamo e pubblichiamo – Durante la pandemia , l’esperienza meravigliosa vissuta con i ragazzi down dell’A.I.P.D.(Associazione Italiana Persone Down), cda cui è nato il film “Come una vera coppia !”, ha lasciato il segno allo Smeraldo Camping Village , pronto a ripartire dal 13 al 17 giugno p.v. , con il Summer Camp dei ragazzi autistici di ” DivertiTempo “!

L’Associazione Onlus , nata nel 2017 , realizza infatti progetti di inclusione per bambini disabili e con bisogni speciali. DivertiTempo è una Onlus a km.0 , poichè nasce dall’esigenza di un gruppo di amici , con l’intento di realizzare qualcosa di tangibile per gli altri e si rivolge a bambini di Roma e d’intorni .

Un bambino disabile e la sua famiglia trovano in DivertiTempo il sostegno e conforto , onde migliorare la qualità della vita . Attività ludiche , didattiche e sportive faranno da corollario alle giornate trascorse allo Smeraldo Camping Village , struttura scelta per i suoi servizi , la professionalità e l’ accoglienza di tutto lo staff.

Altra piacevole sorpresa , nata nel periodo pandemico , è quella dei gruppi di ” Mamma Martina ed i suoi Bambini “!

Questa agenzia , specializzata in eventi per bambini , ha ideato un weekend al Camping , partecipato da genitori e bambini che , per la prima volta , vivono questa esperienza , condividendo ogni momento insieme .

Dal montaggio delle tende al gonfiare i lettini per la notte , dai giochi di squadra ai barbecue , dalla proiezione del film la sera , muniti di cuffiette personali , ogni momento è vissuto collettivamente con grande partecipazione ed allegria .

Ogni fine settimana , avremo quindi Mamma Martina ed i suoi bambini felici di vivere questa nuova avventura nel camping .

La stagione estiva 2022 appena iniziata , è dunque animata da una grande voglia di vivere all’aria aperta , dopo il terribile biennio di lockdown che tutti abbiamo vissuto e subito , prova ne sia anche il ritorno di turisti stranieri che amano frequentare i nostri luoghi , nuovi arrivi compresi , desiderosi di conoscere le bellezze naturali del territorio .

Il Lago di Bracciano con i Comuni di Anguillara , Bracciano e Trevignano Romano , per la V volta Bandiera Blu ,rappresentano quindi per la loro peculiarità il giusto coronamento di una vacanza di relax , cultura , sport lacuali e sentieri per il trekking , ottima cucina locale , sagre e mercatini rionali , che affascinano tutti .



Per finire , ricordiamo la nuova struttura dello Smeraldo Beach , il Chiosco , pronto a farvi gustare una cucina familiare apprezzata dai crescenti ospiti della spiaggia ed a prepararvi ottimi aperitivi coronati dal tramonto su Trevignano , spettacolo naturale sempre diverso ed affascinante.

Vi aspettiamo con la consueta simpatia e professionale accoglienza per trascorrere piacevoli giornate e sere allietate dalla musica , in una cornice degna di un quadro paesaggistico !

In particolare il 25 giugno , a partire dalle ore 18.00 , un Apericena con musica dal vivo del trio ” Jahmila Acustico ” darà il via alla Festa d’inizio Estate , ove è gradita la prenotazione , telefonando ai numeri : 06 9985298 oppure al 3939655711 .

Arrivederci e buona vacanza a tutti !