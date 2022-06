E’ il giorno del voto

Si vota per i referendum sulla giustizia e per le elezioni amministrative in 978 comuni, compreso Viterbo (dove i candidati sindaco sono 8 per 24 le liste per 929 aspiranti consiglieri) e quattro comuni del “nostro” territorio (Cerveteri, Formello, Ladispoli e Manziana). Con il deposito delle liste si accende ufficialmente la corsa tra le migliaia di candidati per conquistare uno degli oltre 12.600 posti da consigliere comunale in palio in 978 comuni chiamati al voto oggi. Seggi aperti dalle 7 alle 23. Il ballottaggio delle Amministrative, previsto per i comuni sopra i 15mila abitanti nei quali nessun candidato superi il 50%+1 dei voti al primo turno, è in programma il prossimo 26 giugno.

Efisio Collu