Cultura, dal 2 luglio l’estate è “Sotto il cielo del Castello di Santa Severa”

Dal 2 luglio all’11 settembre, tornano le serate estive in riva al mare con “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Oltre 160 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport, con il CONI Lazio, e poi laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio.

E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi.

“Il Castello di Santa Severa è il simbolo della rinascita della nostra Regione – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Una struttura dalla bellezza unica che abbiamo salvato dal degrado e restituito alla collettività, riaprendolo a tutti e riempendolo di nuove opportunità: abbiamo costruito l’Ostello più bello d’Europa, affacciato direttamente sul mare, e trasformato questo bellissimo luogo in un polo culturale e turistico di riferimento per il nostro territorio.

Un traguardo importante raggiunto grazie a una strategia vincente: la gestione virtuosa di LAZIOcrea, la collaborazione con il Ministero della Cultura e una rete straordinaria di amministratori locali che ha consentito di fare sistema creando un modello Lazio di sviluppo diffuso e condiviso intorno alla cultura. Anche quest’anno, con l’estate alle porte, abbiamo voluto organizzare all’interno del Castello e negli spazi limitrofi una rassegna con eventi culturali, sportivi e naturalistici che siamo sicuri sarà in grado di attirare cittadini e turisti per il ricco ventaglio di appuntamenti che è in grado di offrire” ha concluso il Presidente.

Un programma ricco e articolato con la musica protagonista in tutte le sue declinazioni: Ludovico Einaudi, Rancore, Aka 7even, Myss Keta, Roberto Vecchioni, Tosca, Luca Barbarossa, Angelo Branduardi, Dargen D’Amico, Mezerg, Marina Rei, Chiara Civello, Mogol e Gianmarco Carroccia, Margherita Vicario, Tananai, Giovanni Truppi, Michele Bravi, gIANMARIA, Orchestraccia, Carlo Massarini e The Beatbox, Deddy, TTR Piano Trio. Non mancherà il jazz con Danilo Rea, Roberto Gatto e il Fabrizio Bosso Quartet, la classica con la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i Solisti Aquilani e un Gran Gala della Lirica. Il teatro con Ascanio Celestini, Edoardo Leo, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Neri Marcorè e la comicità con Valerio Lundini & i Vazzanikki, Maurizio Battista, Francesca Reggiani, Caterina Guzzanti con Arianna Gaudio e Federico Vigorito, Pierluca Mariti e Ruggero de I Timidi.

Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.