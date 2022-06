Alle viste la prima edizione del “Festival canalese della Protezione civile”

Il 19 giugno il gruppo di Protezione Civile “Monterano” in collaborazione con il Comune e il suo Assessorato alla Cultura, la Riserva Naturale Regionale Monterano, la Chiesa di S.Maria Assunta in Cielo e l’associazione Pro Loco di Canale, dà il via al primo di una lunga serie di eventi estivi che si terranno a Canale, presentando la prima “Festa canalese della Protezione Civile”. Un evento inedito, che a partire dalla mattinata, intratterrà i cittadini e tutti coloro che vi assisteranno, proponendo un programma ricchissimo sotto il profilo folcloristico e culturale. Alle ore 10.30 sfilerà per le vie del paese la banda musicale di Canale Monterano “Eugenio D’Aiuto”, diretta dal Maestro Davide Guidi con le coreografie delle Majorettes, aprendo la giornata con un gioco di musica e colori. Alle ore 11.30 appuntamento presso la sala Natili dove ci sarà una conferenza a cura del Presidente Assodima, Associazione Nazionale Disaster Manager, dott.Sergio Achille; l’incontro, compreso nel Festival della Complessità 2022, intitolato “Il Piano di Emergenza di Protezione Civile come patto sociale”, verterà principalmente su tematiche geologiche, con l’intervento qualificato del geologo canalese dott. Fabio Chiaravalli. Esposizioni artigianali e stand gastronomici offriranno prodotti locali per deliziare il palato e la vista. Ancora musica poi, stavolta con un’altra banda del territorio: alle ore 17.00 l’Ass. Filarmonica Vejanese, diretta dal Maestro Antonio Moretti, si esibirà con i suoi oltre 100 elementi intonando l’inno nazionale e quello europeo, per omaggiare la presenza di numerosi onorevoli della comunità europea attesi.

In programma c’è anche la partecipazione del sindaco della città maltese di Qala gemellata con Canale che onorerà la celebrazione e la continuità culturale tra i due paesi, presentando la Delegazione del Progetto Europeo EIUSM, in visita alla nostra cittadina. Alle ore 19 le vie di Canale si riempiranno di fiori e colori: dopo la Santa Messa, si rinnoverà il rito processionale del Corpus Domini con la tradizionale infiorata. Tanti eventi dunque, in questa giornata di festa che la Protezione Civile proporrà a tutti gli intervenuti, con un’iniziativa d’eccezione: dalle ore 10 alle ore 12, in ottemperanza alla Legge n.281 del 14 agosto 1991, a Piazza Tubingen, prenderà vita il Microchip day, campagna di microchippatura canina gratuita. Tante le motivazioni per raggiungere Canale il 19 giugno dunque, occasione irrinunciabile a una giornata di cultura e intrattenimento. Una semplice idea quella della Protezione Civile, originale e novizia, che, esaltando l’importantissima funzione di questo organismo, si trasformerà senza dubbio in un evento da ricordare.

Ludovica Di Pietrantonio

redattore L’agone