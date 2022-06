Roma, XV municipio, Rollo e il servizio gratuito di trasporto per persone disabili

“E’ stato riattivato, dopo anni, il servizio gratuito di trasporto e accompagno rivolto ai cittadini con disabilità del Municipio XV. Assicurato dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19, il servizio, gestito dagli Uffici dei Servizi Sociali municipali, è a cura del Comitato Municipio 15 di Roma della Croce Rossa Italiana.

Una volta valutato lo stato di gravità fisica e la scelta del mezzo richiesto, l’utente potrà usufruire del servizio dentro il Comune di Roma, attraverso il trasporto con automobile, pulmino con pedana o ambulanza, a seconda delle necessità.

La riattivazione del servizio di trasporto e accompagno, è davvero un traguardo importante raggiunto per la nostra comunità, in particolare per i cittadini più fragili del nostro territorio che meritano di non essere lasciati soli soprattutto dopo due anni di una devastante emergenza sanitaria.

Una priorità, inserita nella programmazione e su cui, insieme al Presidente Daniele Torquati, abbiamo lavorato sin dai primi giorni della nostra consiliatura per rispondere alle numerose richieste di aiuto.” Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali del Municipio XV, Agnese Rollo.