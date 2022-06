Regione Lazio, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Bandi. Nuova edizione di Vitamina G per il finanziamento di progetti proposti dai giovani nella fascia 18-35 anni.

TerzaEtà. Al via il progetto Sport Lover a supporto delle associazioni sportive che vogliono organizzare corsi gratuiti per gli anziani.

Affitti. In arrivo dalla Regione Lazio 28 MLN/€ destinati alle famiglie meno abbienti per il sostegno alla locazione per il 2022.

Turismo. Sviluppo della Rete delle Dimore storiche del #Lazio per consentire, soprattutto, ai piccoli Comuni di promuovere i propri siti di importanza storica, culturale e archeologica.

Cinema. Nell’ambito del progetto “Lazio, terra di cinema” sono stati stanziati 70 MLN/€ a favore dell’industria cinematografica e per il rilancio del settore audiovisivo regionale.

Studenti. Online il bando per le borse di studio 2022/23 e anche la procedura per ottenere i contributi alloggi per l’anno 2021/22.

𝗘𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟮 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮

Voglio fare, infine, un appello al voto a sostegno dei tanti candidati a Sindaco e a Consigliere delle liste di centrosinistra.

In questa campagna elettorale ho partecipato a tantissime iniziative nell’area metropolitana e ho avuto il piacere di conoscere tante persone capaci e con tanta passione per la “cosa pubblica”.

Quello di domenica non è solo un voto locale, ma credo che, dare al proprio territorio una buona amministrazione composta da donne e uomini preparati e competenti, abbia un valore politico significativo ed importante.