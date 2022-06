Cerveteri, Di Stefano (Udc): “Alle amministrative pieno sostegno a Moscherini”

Riceviamo e pubblichiamo – “Siamo in campo con i nostri candidati a Cerveteri a sostegno del candidato sindaco Moscherini” dichiara Marco Di Stefano, capogruppo Udc in Campidoglio e segretario Udc per la Città metropolitana di Roma, “nonostante per piccole beghe legate al territorio non abbiamo potuto farlo con il nostro simbolo dell’Udc sulla scheda elettorale”.

“Nostri candidati” prosegue il consigliere “sono nella lista di Forza Italia, e personalmente ritengo che possa essere estremamente importante la presenza nel Consiglio comunale della cittadina laziale di un rappresentante della Storia e dei valori dei democratici cristiani impegnati in politica, che porti buon senso e moderazione all’interno della coalizione del centrodestra”.

Marco Di Stefano è intervenuto ieri sera, davanti a un centinaio di elettori, alla chiusura della campagna elettorale del candidato consigliere Fulvio Di Berardino, e nel suo discorso si è soffermato sulle possibilità di sviluppo del comune a nord di Roma: “A Cerveteri” ha affermato “occorre fare un salto di qualità, e quello che oggi è un piccolo paese dedito a feste e sagre deve trasformarsi in una città a tutti gli effetti, in cui la bellezza del mare e la storia che si respira possano incentivare i flussi turistici e divenire volano di una autentica crescita economica. In questo modo Cerveteri non sarà più il ‘paese dormitorio’ dal quale giovani e meno giovani sono costretti ogni giorno a fare i pendolari per lavorare, e potrà divenire finalmente una ricca città autonoma”.

“Questa è la scommessa che vogliamo vincere” ha concluso Di Stefano, invitando tutti i presenti a votare Fulvio Di Berardino come consigliere comunale e Gianni Moscherini quale nuovo sindaco-manager della città.