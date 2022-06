Bracciano, un’estate a tutto basket

Raccogliamo ora tutto ciò che abbiamo seminato: concludiamo al meglio la stagione sportiva e festeggiamo tutti insieme! Quando? Il 12 giugno. Dove? A Manziana, nell’area verde di Macchia Grande ex area Motosi. Attività di qualunque genere (mountain bike, trekking, risveglio muscolare, …) in una cornice magnifica. Non poteva mancare anche il tradizionale pranzo di fine anno dove saranno previste dalle 350 alle oltre 400 persone. Il presidente Luciano Cioce crede molto in questa forma di aggregazione e quest’anno, dopo gli anni della pandemia, ha voluto fare le cose in grande. Sarà un’occasione per stare tutti insieme, all’aperto, in un unico momento, tutta la famiglia Bracciano Basket.

Il basket camp numero 24

La pausa dalla pallacanestro, tuttavia, durerà soltanto 24 ore: giusto il tempo, il 13 giugno, di iniziare con il famigerato basket camp (per… “cestisti” dai 5 anni in su) che, ormai da più di vent’anni è il focus della stagione estiva della società. Un punto di forza nel quale, tutti i bambini e i ragazzi, potranno sviluppare le loro capacità tecniche ma anche di socializzazione: si condividerà tutto nel corso della giornata, dal parquet al momento dei pasti, il tutto confrontandosi con amici anche di altre età. Naturalmente il camp è aperto a tutti, anche per chi, per la prima volta, vuole assaporare il suono del rimbalzo della palla a spicchi o il “ciuff” della retina: magari – perché no? – sognando un giorno di vivere l’emozione di essere in campo per una delle partite della prima squadra.

Il playground di via dei Lecci

E poi… l’estate la passeremo tutta sotto il sole cocente al playground, dove la passione del basket non pone limiti.