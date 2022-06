Canale Monterano, consegnate le pagelle d’oro

Riceviamo e pubblichiamo – Questa mattina, l’Aula Consiliare ha fatto da cornice all’annuale cerimonia delle “Pagelle d’Oro”, iniziativa ideata dalla Contrada Carraiola per premiare gli studenti meritevoli delle classi Terze della scuola Secondaria Inferiore di Canale Monterano.

Ben 5 le borse di studio conseguite dai ragazzi, capaci di distinguersi per bravura e impegno anche durante questi due anni particolari e diversi, contraddistinti dall’emergenza Covid-19.

Alla presenza di buona parte dell’Amministrazione Comunale, per la Contrada Carraiola di Lucrezia Nitoglia e Erika Scintu, della Vice Preside prof. Marta Crescentini e della professoressa Barbara Sbrega per l’Istituto Comprensivo, del parroco Don Giacomo e delle famiglie dei ragazzi, questi i premi consegnati:

– Primo classificato: VIARENGO Roberta, classe III sez F, borsa di studio di Euro 250,00 offerta dall’Amministrazione Comunale;

– Secondo classificato: BARBIERI Viola, classe III sez F, borsa di studio di Euro 250,00 offerta dalla Contrada Carraiola;

– Terzo classificato: LUZZI Giulia, classe III sez E, borsa di studio di Euro 200,00 offerta dall’Amministrazione Comunale;

– Quarto classificato: SOTERA Siria classe III sez. F, borsa di studio “Angelo Di Vico” di euro 150,00, offerta dalla famiglia Di Vico in memoria del caro e indimenticato Angelo;

– Quinto classificato: PERROTTA LIVIA classe III sez. E, borsa di studio di euro 100,00 offerta dall’Amministrazione Comunale.

Amministrazione Comunale e Contrada Carraiola hanno voluto rimarcare l’importanza di queste borse di studio, riconoscimento e messaggio per una conoscenza che va nutrita e coltivata, con l’augurio di continuare un cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che questi ragazzi hanno dimostrato fin qui.

Gli organizzatori hanno parimenti esternato profonda e sincera gratitudine al personale scolastico, insegnanti e non, per aver mantenuto le scuole di Canale al top anche in questo periodo di pandemia e alle famiglie di tutti gli studenti per quanto dimostrato in termini di collaborazione e senso civico in questi ultimi due anni.

Un grazie infine alla signora Anna Cassi, presente oggi con noi in ricordo del nostro caro Angelo.