Ad Anguillara un “Duathlon per la ripartenza”

Oltre sessanta fra bambine e bambini delle scuole elementari e medie del circondario Sabatino, si sono dati appuntamento sabato 4 giugno ad Anguillara per partecipare all’evento denominato “Un Duathlon per la ripartenza”.

Nelle vicinanze delle rinnovate strutture della Porta del Parco, l’Asd Enea in stretta collaborazione con l’ASD Trail dei 2 Laghi, e con il supporto tecnico della Tekno Bike, hanno brillantemente organizzato un evento ludico motorio costituito da due gare non competitive di corsa e ciclismo, opportunamente suddivise per fasce di età e per sesso, su di un percorso prestabilito lungo alcune strade laterali di via della Mola Vecchia ad Anguillara.

Gazebi colorati, un imponente arco azzurro con scritto partenza/traguardo hanno accolto i ragazzi pre-iscritti e quelli che hanno deciso all’ultimo momento di partecipare all’evento, completamente gratuito, e reso possibile grazie anche al contributo di vari sponsor tecnici e di altre aziende alimentari della zona.

La manifestazione si prefiggeva di avviare ed avvicinare alla sana competizione sportiva ragazzi fra i 6 ed i 14 anni e vivere un momento di aggregazione e divertimento dopo un periodo, quello dell’emergenza sanitaria, che ha fatto registrare una naturale e forte contrazione nella partecipazione ad eventi sportivi e sociali, che specie per i più giovani, costituiscono, invece, importanti momenti per la propria crescita.

Dopo il briefing illustrativo ed il successivo riscaldamento muscolare, cui hanno partecipato tutti i bambini indossando sia la maglietta bianca serigrafata ricevuta in regalo, sia il pettorale numerato, manifesta è stata la loro emozione nell’allinearsi, a turno, sotto l’arco di partenza in attesa di sentire il bang dato dallo starter.

Incitati dai propri genitori ed accompagnatori, immortalati dagli innumerevoli scatti fotografici, gli “atleti in erba” hanno letteralmente “sfrecciato” prima correndo, poi freneticamente pedalando, verso i rispettivi traguardi, gareggiando in maniera corretta e leale . Qualcuno è stato tradito dall’emozione ed è caduto, ma sotto gli incitamenti dei parenti ed il sostegno dello staff organizzatore, pur con qualche piccola invisibile lacrima…, ha in maniera decoubertiana portato a termine la gara.

Alla fine dell’evento, a cui è brevemente intervenuto anche il sig. Sindaco del Comune di Anguillara, soddisfazione ed apprezzamento sono stati registrati da parte degli accompagnatori e genitori dei bambini partecipanti, per gli sforzi generosamente profusi dagli organizzatori per il successo della manifestazione.

Tutti i bambini hanno ricevuto una maglietta ricordo, mentre i primi tre arrivati di ogni categoria, sommando i rispettivi risultati dei piazzamenti delle due discipline sportive, sono stati premiati dai Presidenti delle due ASD organizzatrici con piccoli gadget/oggetti messi a disposizione dai diversi sponsor dell’evento. Nell’occasione, il Presidente dell’ASD T2L, ha anche anticipato che un analogo evento, denominato “Camminando Corro” è stato programmato per il 25 settembre prossimo, lungo un suggestivo percorso posto all’interno dell’abitato del borgo di Anguillara, a cui tutti i bambini saranno invitati con apposita comunicazione alle scuole del comprensorio Sabatino.

In conclusione, non si può non rivolgere un bravo a tutti i ragazzi partecipanti ed un ben fatto agli organizzatori, con l’auspicio che tale manifestazione rappresenti in futuro una costante sportiva per il nostro territorio.