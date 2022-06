Incontro fra Pascucci e operatori turistici per una Ladispoli più attrattiva

Incontro partecipato e ricco di spunti costruttivi per il rilancio del turismo a Ladispoli quello andato in scena stamattina presso l’Hotel Margherita fra il candidato sindaco Alessio Pascucci e gli operatori turistici di Ladispoli. Fra i partecipanti albergatori, gestori di B&B, stabilimenti balneari, ristoratori e agenti di viaggio.

Il candidato sindaco della coalizione Un Nuovo Inizio, Alessio Pascucci, ha posto una serie di fattori importanti per rendere Ladispoli sempre più attrattiva ed accogliente per turisti e visitatori: importanza della costruzione di uno storytelling fondato sulle ricchezze storiche, naturali e culturali del territorio, sinergia coi comuni limitrofi, focus sulla pulizia della città e la qualità delle acque, pianificazione che valorizzi e integri fra loro le eccellenze del territorio (dall’eno-gastronomia, passando per la pesca e i prodotti agroalimentari a km 0, fino alle aziende di artigianato locale), ottimizzazione di un sistema di mobilità integrato e sostenibile fra Ladispoli e Cerveteri per raggiungere in modo semplice i luoghi più attrattivi del territorio, potenziamento dei canali informativi e miglioramento dell’accessibilità ai siti storico-archeologici e di interesse turistico.

Ognuno di questi temi è stato arricchito dai puntuali interventi degli operatori partecipanti che hanno segnalato criticità ed esigenze sempre in chiave propositiva. Una delle necessità emerse con più evidenza è stata quella di implementare e promuovere un dialogo continuativo e più strutturato fra gli istituti scolastici di Ladispoli, specie quelli impegnati a formare figure professionali rivolte al settore turistico-alberghiero, e le realtà imprenditoriali attive nel territorio. È importante che gli studenti abbiano occasione di affinare la formazione scolastica attraverso esperienze maturate sul campo, cosa che al momento avviene soltanto in strutture di Roma. In tal modo i gestori delle attività locali potrebbero contribuire a formare un bacino di figure professionali pienamente spendibili nel settore, generando un processo virtuoso di cui le stesse imprese del territorio potrebbero beneficiare.

“Confronti aperti e partecipati come quello di oggi – ha dichiarato il candidato sindaco di Ladispoli Alessio Pascucci – possono costituire il primo passo per progettare e poi realizzare le grandi potenzialità turistiche di Ladispoli e di tutto il nostro comprensorio”.