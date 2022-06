Regione Lazio, Emiliano Minnucci analizza il comparto-sanità

“Il lavoro che in questi anni ha portato avanti l’amministrazione regionale ricalca quel modello di sanità diffusa che per noi ha sempre rappresentato un obiettivo raggiungibile, pur nelle enormi difficoltà ereditate e con la devastante crisi pandemica che ci ha colpito.

Ecco perchè non posso che applaudire il lavoro dell’Assessore D’Amato che costantemente raccoglie frutti importanti come quelli di oggi.

Questa mattina, dopo la visita dell’Assessore assieme al Direttore Generale dell’ ASL Roma 4, Cristina Matranga, dell’ambulatorio di prossimità di Torrita Tiberina sono stato con lui a Rignano Flaminio, dove con una grandissima soddisfazione ho assistito alla cerimonia di posa della prima pietra dell’Ospedale di Comunità.

I fondi del PNRR rappresentano un’occasione unica e il Lazio è in grado di sfruttarli al meglio grazie ad impegno e progettualità, infatti venerdì scorso è stata la prima regione italiana a sottoscrivere il contratto nazionale di sviluppo con il governo per l’utilizzo delle risorse europee a disposizione.

Un plauso va rivolto dunque all’assessorato alla sanità, ma un ringraziamento è doveroso verso la direzione strategica dell’ ASL ROMA 4, le operatrici e gli operatori sanitari, tutti i sindaci del Distretto e i Sindaci di Torrita Tiberina, Rita Colafigli, e di Rignano Flaminio, Vincenzo Marcorelli.

Facendo rete a tutti i livelli in questi anni il Lazio è diventato un esempio di efficienza in ambito sociosanitario; ed è grazie a idee e serietà ed ai fondi europei che potrà ancora migliorare e creare una rete capillare di servizi di qualità per tutti i suoi cittadini” lo dichiara in una nota il consigliere Regionale Emiliano Minnucci.