Il 7 giugno a Milano “Financial lines”, workshop per professionisti

Grazie alla partnership con il gruppo assicurativo QBE , + Simple Italia Agency arricchisce l’offerta a disposizione del proprio network di intermediari per consentire di raggiungere professionisti e imprenditori con proposte mirate e personalizzate in grado di tutelare a 360° l’attività lavorativa.

Il convegno in programma martedì 7 giugno, dalle 17.00 alle 20.00, a Milano presso lo Spazio eventi delle Grazie, via Caradosso 14 è rivolto agli intermediari assicurativi e ai loro collaboratori. Per registrarsi, è sufficiente compilare il form a questo link

Un momento formativo per broker e agenti, durante il quale verranno illustrati e approfonditi i prodotti facenti parte della Delegated Underwriting Autority di + Simple Italia Agency per conto di QBE Italia: RC Professionale, Cyber Risk, D&O e P.O. saranno le coperture assicurative oggetto del meeting.

L’appuntamento prevede gli interventi di Fabrice Kron, CEO di +Simple Italia Agency, Francesco Carnelli, Market Manager di QBE Italia, Giulia Mauro Underwriter Lead di +Simple Italia Agency e Stefano Pompeo, Financial and Specialty Markets Underwriter di QBE Italia.

“Il nostro obiettivo è semplificare il lavoro degli intermediari e di fungere da trait d’union tra le esigenze commerciali della rete e la compagnia assicurativa – spiega Fabrice Kron, CEO di + Simple Italia Agency – Velocità e personalizzazione sono gli elementi caratterizzanti della proposta di + Simple Italia, al fine di sostenere agenti e broker nello sviluppo del loro business, permettendogli di rimettere al centro la relazione con i propri clienti, siano essi professionisti, imprenditori, commercianti, artigiani.”

La partnership con QBE, nata già nel 2016 in Francia, ci consente di offrire eccellenza nella qualità dei prodotti proposti – continua Kron – Infine, l’autonomia d’emissione con cui opera +Simple, ci permette di garantire all’intermediario un contatto diretto e una maggiore rapidità nella gestione delle trattative.”

“La tecnologia digitale negli anni è entrata in maniera preponderante nel settore assicurativo, complice lo sviluppo e la crescita di questo segmento, a seguito dei due anni di pandemia, la tecnologia ha dato una accelerazione alla vendita di polizze tramite piattaforme distributive tecnologiche – dichiara Massimiliano Colombo, Regional Underwriting Manager di QBE Italia – questo rappresenta un trend di innovazione e di efficienza distributiva dal quale è giusto attingere e sul quale, anche noi, stiamo spostando su queste piattaforme alcuni dei nostri prodotti, in particolare quelli dedicati alla fascia professionisti o piccole-medie imprese”.

Durante il workshop del 7 giugno, verrà, inoltre presentata anche l’innovativa piattaforma di preventivazione: si tratta di uno strumento a disposizione degli intermediari che, attraverso un’area riservata, potranno accedere facilmente alle capacità assuntive di

+ Simple e, rispondendo ad alcune domande, ottenere una quotazione indicativa. Un ulteriore passo verso la digitalizzazione e la semplificazione, in previsione del lancio sul mercato italiano del RoboBroker, la piattaforma ideata da +Simple e già attiva in Europa, che mette al servizio del mondo assicurativo il meglio dell’esperienza e-commerce.

Tecnologia e internazionalizzazione sono, dunque, i punti in comune tra le due realtà, da anni consolidate nel mondo Insurtech che si presentano assieme all’appuntamento del 7 giugno: QBE Insurance Group è uno dei principali assicuratori e riassicuratori leader a livello mondiale, capace di fornire coperture assicurative in più di 180 Paesi; 100.000 assicurati 6.000 Distributori tra Francia, Germania, Austria e Italia sono invece i numeri europei di + Simple.