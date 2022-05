Emiliano Minnucci e lo svincolo Fiumicino-Aranova

“Dopo lavori importanti durati a lungo finalmente stamattina i cittadini di fiumicino e in generale tutti gli automobilisti che percorrono il tratto per esigenze lavorative e di vita quotidiana ha visto l’inaugurazione del nuovo svincolo tra Fiumicino e Aranova. Era un’esigenza particolarmente sentita e mi congratulo con ANAS per essersi attivata, encomiabile anche l’impegno profuso dal Comune di Fiumicino nel seguire l’iter di tutta la vicenda ed aver rappresentato un partner operativo affidabile e attento; il risultato di questa sinergia è quello di aver concluso quest’opera che renderà la viabilità più semplice e fruibile in un tratto così ad alta percorrenza ” Lo dichiara in una nota il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci