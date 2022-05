Pubblicato in Gazzetta ufficiale il “Decreto Aiuti”

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il cosiddetto “Decreto Aiuti”, che comprende misure per il riequilibrio finanziario di province e Città metropolitane e un fondo per chi ha subito importanti riduzioni di entrate da IPT e RC Auto.

“Le misure previste consentono alla Città Metropolitana di Roma Capitale di riportare in equilibrio il proprio bilancio. Un bilancio che l’Amministrazione precedente non ha chiuso, costringendo l’ente ad andare in esercizio provvisorio. Con i contributi previsti, si riduce lo squilibrio tra eccessivi versamenti allo Stato e ridotte entrate proprie, che hanno limitato la capacità finanziaria negli anni. Grazie all’autorevolezza del Sindaco Gualtieri, al lavoro del Governo, all’emendamento presentato dai nostri Parlamentari e alla capacità di tutta la squadra politica e amministrativa, siamo riusciti a risolvere un problema in precedenza non affrontato, che ha messo a rischio la tenuta finanziaria di un ente che ha piuttosto necessità di risorse in più per svolgere al meglio le proprie funzioni al servizio dei territori amministrati.” Così dichiara la Consigliera delegata al Bilancio di Città Metropolitana di Roma Capitale, Cristina Michetelli. “In questi mesi la nostra opera di rilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale, che pure tutti ci stanno riconoscendo, confermandoci di aver segnato un forte cambio di passo, è stata bloccata dalla gestione in dodicesimi. Adesso, con la imminente approvazione del bilancio, potremo finalmente dare maggior impulso alla nostra azione rinnovatrice. Un traguardo per nulla scontato per dare a questa amministrazione la spinta giusta per far ripartire i nostri territori.”