Roma, inaugurato il laboratorio Automotive Yamaha

Il 17 maggio è stato inaugurato il laboratorio Automotive Yamaha al Centro di Formazione Professionale “Teresa Gerini” di Roma, uno dei tre centri del Cnos Fap Regione Lazio.

“La collaborazione tra il Centro di Formazione Salesiano e la multinazionale Yamaha è il segno di una scelta non casuale. Sono entusiasta per questa partnership che dimostra l’attenzione verso un settore, quello delle Automotive, in un contesto dove sarà possibile trasferire tutto il know how necessario per formare i nostri giovani che frequentano la scuola. Questo laboratorio, nello specifico, aumenterà le competenze di alto profilo che consentiranno una maggiore opportunità di sbocco lavorativo e qualifica professionale”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato Politiche della Formazione CMRC