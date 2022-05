Cerveteri, Elena Gubetti il 20 in piazza

“Per una città con più diritti, per trasformare in realtà quei progetti sui quali abbiamo lavorato per due mandati, che già sono stati finanziati, che sono pronti a partire e che non sono più rimandabili, per continuare ad avere una città aperta allo sviluppo sostenibile, alla cultura, all’energia verde. Per una Amministrazione trasparente, attenta alle sensibilità di tutti, per continuare il progetto di dieci anni per una Cerveteri accessibile e capace di essere con le sue attrattive, con il suo patrimonio artistico, archeologico e naturalistico, il punto di riferimento dell’Etruria. Per questi e tanti altri motivi, venerdì 20 maggio a partire dalle ore 18:00 saremo in Piazza Risorgimento, in maniera unita e compatta per sostenere la candidatura a Sindaca di Cerveteri di Elena Gubetti, già Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali della nostra città e che già in tutti questi anni ha saputo dimostrare competenza, capacità e passione per il territorio e per la cosa pubblica”.

Lo dichiarano in una nota congiunta le liste della coalizione Esserci 3.0 “Governo Civico per Gubetti Sindaco”, “Cerveteri Domani”, “Anno Zero / Europa Verde”, “Partito Democratico Circolo David Sassoli” e “Noi per Cerveteri”.

In apertura di evento, gli “Ukus in Fabula”, trio acustico con un ricco repertorio musicale dal Reggae al rock, passando per la musica popolare italiana. Seguiranno gli interventi sul palco della candidata Sindaca Elena Gubetti, del Sindaco di Cerveteri uscente Alessio Pascucci e dei candidati appartenenti alle cinque liste della coalizione. Ad allietare il pomeriggio, pane e porchetta e del buon vino rosso tipico del territorio.

“Ci presentiamo alla cittadinanza con una coalizione compatta, un mix tra esperienza amministrativa e tanti volti nuovi, molti anche alla prima esperienza politica, Donne, uomini, ragazze e ragazzi, alcuni di essi davvero giovanissimi, che vogliono impegnarsi per la propria città mettendo a disposizione le proprie conoscenze, passioni e professionalità – proseguono le liste della coalizione Esserci 3.0 – venerdì avremo occasione di presentarci, di parlare di noi e del programma elettorale con il quale vogliamo proseguire a fare solo ed esclusivamente l’interesse dei cittadini e del territorio”.

“Elena Gubetti, figura autorevole e profonda conoscitrice del nostro territorio, palmo a palmo, frazione per frazione, è la scelta giusta per portare avanti il progetto di città con il quale abbiamo già governato in questi anni – conclude la coalizione Esserci 3.0 – vi aspettiamo per continuare insieme il percorso e scrivere il futuro di Cerveteri!”.