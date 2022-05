Al Vian il 19 c’è… “Lo strano caso dei Rouge”

“Lo strano caso dei Rouge” è un giallo dalle sfumature comiche ambientato nella casa della signora Julienne Rouge, interpretata da Ilaria Crivella del 3Y. Tra i vari personaggi abbiamo: La scrittrice Agatha Cristoff, famosa per i suoi romanzi gialli, interpretata da Jacqueline Velia Guida del 4Y; Michelle Rouge, la sorella un po’ pazza della protagonista, interpretata da Alessia Dreghici del 2L; Viola Rouge, figlia di Julienne, interpretata da Anna Chiara Ceccarini del 2X; la zia Charlotte, cieca a causa di un incidente, interpretata da Elettra Filippi del 4Y; il dottor Louis Jackson, psichiatra di Michelle, interpretato da Lorenzo Falconetti del 4B; Anastasia Saint Victorie, socia in affari della protagonista, interpretata da Giulia De Luca del 4Y; la giardiniera Danielle, tutto fare della casa, interpretata da Ludovica Iannozzi del 4B; Matilde Sartori, la cartomante, interpretata da Elena Guido del 1H; l’infermiera Flora, aiutante della zia Charlotte, interpretata da Domitilla Latini del 2Y; per ultima, ma non per importanza, la cameriera Betty, interpretata da Anastasia Tenca del 3Y.

I testi e regia sono di Fabrizio Catarci, mentre Marina Garroni è la direttrice del progetto.