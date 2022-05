San Camillo Forlanini, al via il master in medicina d’emergenza-urgenza

È stato inaugurato ieri a Roma, presso l’aula magna dell’ospedale San Camillo Forlanini il Master di II livello in Medicina d’emergenza/Urgenza e di Pronto Soccorso, con il patrocinio dell’AO San Camillo Forlanini rappresentata dal Direttore Generale Dr. Narciso Mostarda.

La conferenza di presentazione si è svolta alla presenza della Senatrice Annamaria Parente, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica Italiana, dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio D’Amato, dell’Onorevole Capolei, Consigliere regionale Lazio e vice Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali e del Prof. Nicola Illuzzi, Consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma.

Il Master è destinato a tutti i medici che operano in Emergenza, sia intra, che extra-ospedaliera, con la finalità di fornire gli strumenti idonei ad affrontare tutte le emergenze-urgenze che caratterizzano le attività del soccorso.

Il Master è programmato sia in modalità FAD, sia in presenza, così da poter predisporre delle esercitazioni pratiche a piccoli gruppi, al fine di trasferire ai partecipanti, in modo utile e pratico le competenze adeguate e necessarie a uniformare i comportamenti secondo linee guida ed Evidence Based Medicine.