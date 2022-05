Scandinavi a un passo dalla Nato, i turchi nicchiano

Mentre si perde il conto dei giorni di guerra, così come si smarrisce il numero dei morti, la Finlandia chiede ufficialmente l’ingresso nella Nato, ed è certo che Svezia dovrebbe fare domanda d’ingresso domani. martedì. Ma Finlandia e la Svezia “devono fermare il sostegno ai gruppi terroristici” come Pkk e Ypg, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Nel frattempo gli uomini asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol “hanno perso le speranze e si preparano alla battaglia finale”, stando alle dichiarazioni della moglie di un soldato del reggimento Azov. L’Ucraina si sta preparando “a nuovi tentativi della Russia di attaccare il Donbass, per consolidare le sue posizioni nel sud dell’Ucraina. Gli occupanti ancora non vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco e che la loro cosiddetta ‘operazione speciale’ è già fallita. Il popolo spingerà gli invasori al pieno riconoscimento della realtà”, ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Efisio Collu