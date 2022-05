Bandiera blu, Trevignano ne aggiunge un’altra

Si è tenuta stamane la cerimonia nazionale di assegnazione delle bandiere Blu Italiane rilasciate ogni anno dalla FEE – Foundation for Environmental Education sul giudizio di una Giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione Ecologica, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Turismo e tanti altri enti nazionali e territoriali.

Siamo orgogliosi di essere premiati tra i 10 Comuni della Regione Lazio e tra le poche mete turistiche lacuali italiane.

La bandiera blu non è solo un marchio internazionale di qualità per le località turistiche che presentano particolari attenzioni alla sostenibilità e alla cura delle bellezze naturali, è soprattutto una sfida che dura 365 giorni all’anno e che premia il lavoro degli uffici comunali, degli operatori del settore e la collaborazione dell’intera comunità.

Il programma internazionale Bandiere Blu guidato dall’organizzazione no-profit Foundation for Environmental Education (FEE) assegna il suo riconoscimento di qualità in base a ben 32 criteri di valutazione del programma, aggiornati periodicamente, che bisogna soddisfare. Pratiche ed educazione per preservare l’ambiente e promuovere un turismo sostenibile hanno avuto anche quest’anno un’attenzione speciale.

Anche quest’anno, dopo l’ottima organizzazione del nostro sistema di accoglienza turistica alla balneazione degli anni scorsi, stiamo predisponendo con cura i sistemi di accoglienza sugli arenili, il personale dedicato alla sicurezza, la stazione base di pronto intervento sanitario e di protezione civile a terra e in acqua e nuovi servizi igienici. Anche gli operatori delle concessioni balneari stanno facendo un grande lavoro per aumentare i livelli di qualità dei loro servizi. Questi ultimi interventi si sono resi possibili grazie al sostegno finanziario della Regione Lazio che ringraziamo sempre per l’attenzione dedicata. La nostra stagione turistica sarà all’insegna della bellezza naturale, della sicurezza e dell’accoglienza gentile.