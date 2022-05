Roma, la delegata al bilancio plaude il lavoro del sindaco Gualtieri

“Esprimo grandissima soddisfazione per l’emendamento passato ieri in Parlamento che riconosce alla Città Metropolitana di Rona Capitale importanti finanziamenti per tre anni. Questo ci consentirà di chiudere il bilancio attuale e ci aiuterà a mettere in sicurezza i nostri conti futuri.” Così la Consigliera Delegata al Bilancio di CMRC Cristina Michetelli. “Grazie al lavoro del Sindaco Roberto Gualtieri, del Vicesindaco Pierluigi Sanna, di tutta la squadra di Città Metropolitana di Roma Capitale, dei nostri uffici e all’ impegno dei nostri Parlamentari, potremo tornare ad occuparci di scuole, viabilità Pnrr e di tutti I progetti rimasti fino ad oggi in sospeso, per attuare quel rilancio dell’Ente su cui ci siamo impegnati sin dall’inizio del nostro mandato”.