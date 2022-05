Roma capitale, l’argomento è parità salariale

“La parità di genere e le pari opportunità passano anche e soprattutto sul reale riconoscimento del valore del lavoro di ognuno di noi. E tale riconoscimento non può non passare dall’avere, a parità di posizione, funzioni e responsabilità, lo stesso trattamento economico – è il commento del vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna e della Consigliera Delegata alle Pari opportunità Tiziana Biolghini sull’approvazione in Giunta Regionale del nuovo Regolamento sulla parità salariale – Nel Lazio il Gap salariale di genere, grazie all’iniziativa normativa della Giunta, diventerà un brutto ricordo e, ne siamo certi, un nuovo slancio alla occupazione femminile che vedrà riconosciuto il proprio ruolo anche in termini economici. Questa valorizzazione toccherà anche le aziende “virtuose”. Il riconoscimento dei diritti e del valore delle donne prevede un cambiamento nel paradigma culturale e la strada è, neanche a dirlo, ancora lunga e passa per il sostegno a modelli organizzativi che sappiano conciliare vita e lavoro, per la formazione anche nelle materie tecnico scientifiche, per l’aumento delle possibilità occupazionali, lotta alla discriminazione dentro e fuori i luoghi di lavoro e così via. Grazie alla lungimiranza politica e ad iniziative legislative come questa, il cambiamento diventa sempre più possibile”.