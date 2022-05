Riceviamo e pubblichiamo – A Bracciano gli incontri del Laudato Si(a)

I crescenti problemi ambientali, la crisi climatica, la pandemia e la guerra. Abbiamo bisogno di un nuovo mondo, di una nuova comunità capace di nutrire la speranza costruendo una casa comune bella e accogliente per tutte e tutti. Agli incontri parteciperanno esperti e testimoni che ci aiuteranno a capire come avviare iniziative concrete per rendere più bello e accogliente il nostro territorio, ad avere più cura dei nostri fratelli e sorelle, e dell’ambiente.

6, 13, 20, 27 alle ore 18:45, e festa finale il 28 maggio 2022

4 appuntamenti in Sala Orsi presso la Parrocchia Regina Pacis, Piazza Regina Pacis (di fronte alla Stazione Ferroviaria) in Anguillara Sabazia.

Sono invitate tutte le persone di buona volontà, parrocchie e comunità delle diverse Religioni, Associazioni e Comuni del territorio del Lago di Bracciano.

Incontro con la Biblista Suor Benedetta Rossi sul tema: “Laudato Sì(a), la nostra speranza per rispondere al grido della terra e dei nostri fratelli e sorelle, tra crisi climatica, pandemia e terza guerra mondiale a pezzetti”.

Non abbiate paura. E’ tempo di cambiare per il bene comune! L’ingresso è libero.