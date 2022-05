Formello, presentato il bilancio di fine mandato

Sabato 30 aprile, in una Sala Grande di Palazzo Chigi gremita, si è tenuta la presentazione del Bilancio Sociale di Fine Mandato 2017-2022 dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Gian Filippo Santi.

Il Bilancio Sociale rappresenta l’innovativo strumento con cui l’Amministrazione Comunale di Formello rende trasparenti le scelte fatte, le azioni realizzate, le risorse impiegate e i risultati raggiunti, illustrando dati oggettivi

“Il senso di responsabilità nei confronti degli effetti economici, sociali ed ambientali che hanno prodotto la nostra azione amministrativa, ci ha portato a confrontarci con un nuovo modello di rendicontazione alla cittadinanza, in modo tale da dare a tutti la possibilità di comprendere e giudicare le attività e i risultati ottenuti in questi cinque anni attraverso l’impiego delle risorse economiche a disposizione. Colgo l’occasione per ringraziare per l’ottimo lavoro svolto i dirigenti Dott. Emiliano Di Filippo dell’Area Amministrativo Finanziaria, l’Ing. Armando Percoco del Dipartimento Gestione del Territorio, il Segretario Generale Dott.ssa Giulia De Santis, le Posizioni Organizzative e tutti i dipendenti per la passione e l’impegno con cui si sono dedicati all’amministrazione della cosa pubblica. Infine un grazie particolare a tutte le associazioni del territorio che hanno collaborato e soprattutto la mia squadra di amministratori che hanno dimostrato una fermezza encomiabile nell’affrontare tempi difficili e una passione indiscutibile nel lavorare per il bene del paese”. Così Gian Filippo Santi, sindaco di Formello.