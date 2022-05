Ladispoli, borse di studio riscuotibili fino al 31 maggio

L’Amministrazione comunale rende noto che la Regione Lazio ha comunicato che le borse di studio 2020/21 sono in pagamento fino al 31 maggio 2022. Per la riscossione basta recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente IoStudio, ma semplicemente comunicando all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione attraverso un “Bonifico domiciliato” ed esibendo i codici fiscali e i documenti di identità in corso di validità. L’importo della singola borsa di studio è di euro 248,56.

Per visionare l’avviso con tutti i dettagli inerenti la riscossione https://www.comunediladispoli.it/borse-di-studio-iostudio-2020-21-in-pagamento-fino-al-31-maggio-2022/notizia